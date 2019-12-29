شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج "الجرب يتفشى بتركيا" يتصدر تويتر.. ماذا قال النشطاء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

اجتاح هاشتاق #الجرب_يتفشي_بتركيا موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“ على أوسع نطاقاته، فاتحا أبواب التساؤلات على مصراعيها؛ ما الذي من الممكن أن ينقل هذا المرض؟ وهل تركيا مكان جيد للسياحة في الأصل؟



وعلق مغردون على الهاشتاج بالقول إن بلدا يقوم اقتصاده على الدعارة ليس من الغريب أن تتفشى فيه الأمراض.

فيما قال آخرون أن بلد مثل فيه حروب وسرقات تركيا لا يفضل الذهاب للسياحة فيه من أصله.

وفيما يلي نستعرص أبرز الردود والتعليقات على وسم #الجرب_يتفشي_بتركيا:

تهاني يوسف: من زمان ما احب اروح لتركيا كيف والجرب منتشر عندهم والعلاجات مب متوفرة وفوق كذا الجو هالايام برد وشتاء يعني نسبة المرض تصير اكبر #الجرب_يتفشى_بتركيا.

الهنوف: والله يا انتشار هالجرب انه مدمر ونصيحة لكم لا تقربونها الامراض صارت تزداد والعلاجات ماعد صارت موجودة عندهم يعني نسبة المرض بتزيد عليكم

#الجرب_يتفشى_بتركيا.

عمار: #الجرب_يتفشى_بتركيا الجرب منتشر بكثره في تركيا وغير كذا عصابات منتشره في كل مكان في اسطنبول يتعرضون للسياح ويسرقونهم الحذر ثم الحذر.

عزوز: #الجرب_يتفشى_بتركيا أمراضهم ماتخلص لان الشعب اساساً اخر همه النظافة طبيعي نشوف الجرب وغيرها.

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خالد: مانستبعد ان هذي مسرحية من اردوغان عشان يذبح الشعب كله ولا يروح من هالحكم ترا ذا المجنون والمجرم يسويها

#الجرب_يتفشى_بتركيا.

جهاد: #الجرب_يتفشى_بتركيا تركيا واجهة القذارة بلد مصايبه اكثر من سياحته مافهم اللي للحين يفكر يروح لهالديرة

نجيب: يقولك المراكز الصحيه والمؤسسات الطبيه ماهي قادره تلحق على الاتراك المصابين بالجرب

منتشر عندهم بشكل فضييييع الله لا يبلانا

#الجرب_يتفشى_بتركيا.

ابن زايد: انتشار المرض في تركيا بدمر الوضع وبيخلي حياتكم جحيم حتى مع صعوبة العلاج شوفوا لكم ديرة ثانية لانهم ما يهتمون بالعلاجات

#الجرب_يتفشى_بتركيا.

عبد العزيز: #الجرب_يتفشى_بتركيا للحين عندي فضول عن الناس اللي تروح لبلد مثل تركيا مشاكله اكثر من سياحته فوق خطورة هذا البلد الحين انتشر عندهم الجرب من وصاختهم والله.

علي: #الجرب_يتفشى_بتركيا هي وقفت على الجرب وبس؟

كل شي فيها ماينبغى لا من معامله واستنقاص في العرب ولا من الجرائم المتعددة والعصابات اللي بكل مكان.