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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين .. الإنتقالي والمقاومة ينسقان لضبط الأمن والخلايا النائمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ناقشت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، والمقاومة الجنوبية بالمحافظة، اليوم الأحد، الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة.
وتطرق الإجتماع إلى جانب التنسيق بين الجانبين لوضع آليات تسهم في ضبط الأمن بالمحافظة، وتطبيع الأوضاع في المدنية واستقرارها بالتنسيق مع رجال الأمن.
وناقش الجانبان تفعيل دور اللجان الشعبية، لحفظ الأمن، وإحباط مخططات الخلايا النائمة في المحافظة.
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