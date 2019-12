بالفيديو.. مرتزقة سوريون يقاتلون الجيش الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

نشطاء ليبيون تداولوا مقاطع مصورة تظهر مسلحين يتحدثون بلهجة غير ليبية، ويطلقون على أنفسهم ”الجيش الحر في ليبيا“، ويزعمون أنهم استعادوا مواقع ميدانية من قوات الجيش في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

غير أن واحدة من المفارقات أن المسلحين الذين أظهرت لهجتهم أنهم سوريون بدا وكأنهم لا يعرفون من يقاتلون!، وذلك عندما كانوا يتوعدون قائد الجيش الليبي وتعثروا في نطق اسمه صحيحا.

وأكدت وسائل إعلام ونشطاء ليبيون أن تركيا نقلت أكثر من 1000 مسلح من المرتزقة السوريين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشددة في سوريا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق.

Early morning today, #Libyan_Wings transferred 200 out of 400 terrorists of #AlQaeda's Faylaq al-Sham from #Istanbul, #Turkey to #Tripoli, #Libya. This airline is owned by the notorious #AlQaeda leader, Abdelhakim Belhaj who with request of #Qatar was removed from terror lists. https://t.co/ktlwPIcvhWpic.twitter.com/JerUcFMCTt— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee)