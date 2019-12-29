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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. مرتزقة سوريون يقاتلون الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
ظهر مقاتلون سوريون في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، وهم يقاتلون الجيش الوطني الليبي بجانب ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، في واحد من المشاهد الأكثر وضوحا لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن نية تركيا نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
نشطاء ليبيون تداولوا مقاطع مصورة تظهر مسلحين يتحدثون بلهجة غير ليبية، ويطلقون على أنفسهم ”الجيش الحر في ليبيا“، ويزعمون أنهم استعادوا مواقع ميدانية من قوات الجيش في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.
غير أن واحدة من المفارقات أن المسلحين الذين أظهرت لهجتهم أنهم سوريون بدا وكأنهم لا يعرفون من يقاتلون!، وذلك عندما كانوا يتوعدون قائد الجيش الليبي وتعثروا في نطق اسمه صحيحا.
وأكدت وسائل إعلام ونشطاء ليبيون أن تركيا نقلت أكثر من 1000 مسلح من المرتزقة السوريين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشددة في سوريا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق.
#طرابلس طائرة شركة #الاجنحة الرحلة ( #الثامنة ) رقم YL101 LWA101 (الشركة مملوكة للارهابي عبدالحكيم بالحاج) على متنها مرتزقة من #سوريا قادمين من مطار #إسطنبول#تركيا الى مطار #معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس pic.twitter.com/Zpjuyiktkf— ابن ليبيا السرتاوي???????????????? (@MstrMax11)
#طرابلس— ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) December 29, 2019
طائرة شركة #الاجنحة الرحلة ( #الثامنة ) رقم YL101 LWA101
(الشركة مملوكة للارهابي عبدالحكيم بالحاج) على متنها مرتزقة من #سوريا قادمين من مطار #إسطنبول #تركيا الى مطار #معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس pic.twitter.com/Zpjuyiktkf
Early morning today, #Libyan_Wings transferred 200 out of 400 terrorists of #AlQaeda's Faylaq al-Sham from #Istanbul, #Turkey to #Tripoli, #Libya. This airline is owned by the notorious #AlQaeda leader, Abdelhakim Belhaj who with request of #Qatar was removed from terror lists. https://t.co/ktlwPIcvhWpic.twitter.com/JerUcFMCTt— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee)
Early morning today, #Libyan_Wings transferred 200 out of 400 terrorists of #AlQaeda's Faylaq al-Sham from #Istanbul, #Turkey to #Tripoli, #Libya. This airline is owned by the notorious #AlQaeda leader, Abdelhakim Belhaj who with request of #Qatar was removed from terror lists. https://t.co/ktlwPIcvhW pic.twitter.com/JerUcFMCTt— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 28, 2019
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