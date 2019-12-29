شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "البحسني" يُصدر تعميماً لقرار تكليف مدير عام لفرع الهيئة العامة للأراضي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم ، التعميم رقم "35" لسنة 2019م، بشأن قرار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وقضى القرار القاضي بتكليف عبدالله حسن حبيب بن علي الحاج - مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت.

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