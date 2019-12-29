محافظ حضرموت يُصدر قراراً بتكليف مدير عام لمديرية الريدة وقصيعر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المكـلا أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم ، القرار رقم "192" لسنة 2019م. وقضى القرار بتكليف العقيد صالح حسن عيظة العمقي- مديراً عاماً لمديرية الريدة وقصيعر .

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