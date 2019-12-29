البحسني يدشن حملة النظافة المجتمعية لأحياء منطقة روكب بمديرية المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حملة النظافة المجتمعية لأحياء منطقة روكب بمديرية المكلا، المنفذة من قبل الأهالي بمشاركة من السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بمديرية المكلا.



وعبر المحافظ "البحسني" في حفل تدشين الحملة، عن سعادته بهذه المبادرة المجتمعية التطوعية من قبل أهالي منطقة روكب، مؤكداً دعم السلطة المحلية لها لتحقق الهدف المرجو، وتجعل من منطقة روكب انموذجاً رائعاً للمدن الحديثة والنظيفة ليقتدي بها الآخرون.

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ودعا المحافظ الى استمرار الحملة للحفاظ على نظافة المنطقة، واستمرار مثل هذه المبادرات المهمة؛ والتي ترفع من مستوى النظافة، حاثاً صندوق النظافة والتحسين بمنح المزيد من الاهتمام والمتابعة والتفاعل مع المبادرات المجتمعية.

وتهدف الحملة إلى رفع مخلفات البناء والقمامة من جميع الأحياء والمربعات السكنية بمنطقة روكب؛ على أن يزود كل بيت بأكياس بلاستيكية للقمامة، لتقوم بعد ذلك فرق ميدانية بجمع القمامة بشكل يومي، ويتزامن ذلك مع تنفيذ برنامج توعوي للمواطنين يحث على أهمية الحفاظ على النظافة والبيئة.

حضر التدشين أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل، ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق.