البحسني يدشن بالمكلا الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال دون سن الخامسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بمركز طب الأسرة بحي المساكن غربي مدينة المكلا الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال واعطاء فيتامين "أ" لجميع الأطفال دون سن الخامسة من العمر من منزل إلى منزل خلال الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر 2019م بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.



وأشاد محافظ حضرموت بمستوى التنظيم والترتيب للحملة من قبل مكتب الصحة والكادر العامل فيه والذي اكتسب خبرة كبيرة تكونت لديهم بسبب الحملات التي نفذت خلال السنوات الماضية واستطاعت تحقيق أهدافها وحماية الأطفال من مخاطر أمراض الطفولة والتي منها مرض شلل الأطفال.

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ودعا المحافظ البحسني كافة المواطنين إلى الدفع بأبنائهم إلى مراكز التحصين الثابتة والمنتشرة في كافة المرافق الصحية بالمحافظة وكذا التعاون مع الفرق الميدانية المتنقلة من منزل إلى منزل لما فيه من أهمية في كبرى في حماية أطفالهم وضمان مستقبلهم وخلوهم من أي أمراض فتاكة قد تدمر حياتهم.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، بأن الأطفال المستهدفين خلال هذه الحملة بلغوا 107096 طفلا وطفلة منهم 19474 طفلا وطفلة دون العام و87622 طفلا وطفلة من 12 شهرا إلى 59 شهرا، فيما تبلغ عدد المنازل المستهدفة 84550 منزلا.

كما أوضح الدكتور الجريري كذلك بأن إجمالي الفرق الطبية الثابتة والمتحركة تبلغ 561 فرقة منها 123 فرقة ثابتة و438 فرقة متحركة، وأن إجمالي القوى البشرية العاملة في الحملة من الكوادر الصحة بلغوا 1003 كادر صحيا منهم 123 كادر ثابت و880 كادر متنقل إلى جانب 104 مشرفا.

حضر التدشين نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الاستاذ عوض باحنحن ومدير منظمة الصحة العالمية بحضرموت الدكتور علي جعول ومديرة منظمة اليونيسيف محور حضرموت الدكتورة فوزية غرامة وعدد من الكوادر الصحية بالمحافظة.