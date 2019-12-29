الرائد عليان يؤكد على أهمية التوجيه المعنوي لرفع الوعي الأمني وتعزيز الثقة مع المواطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضرموت الرائد علي سعيد عليان على أهمية ودور التوجيه المعنوي في رفع الوعي الأمني لدى الأفراد والصف والضباط، وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية والتي عملت إدارة التوجيه المعنوي بأمن ساحل حضرموت على إعادتها وتعزيزها خلال العام الجاري2019م، من خلال الحملات التوعوية التي نفذتها الإدارة وتوزيع الهدايا على المواطنين خلال النزولات الميدانية وتعريفهم بأهمية رجال الأمن وكيفية مساعدتهم من أجل ثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.

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جاء ذلك خلال تصريح صحفي خاص أدلى به لمركز الإعلام الأمني، أشاد فيه بالدعم الكبير الذي حظيت به إدارة التوجيه المعنوي من قبل القيادة العامة للأمن والشرطة ممثلة بالمدير العام العميد منير كرامة التميمي، مشيراً إلى أن العام الجديد سيشهد تطوراً كبيراً في أدى إدارة التوجيه المعنوي من خلال البرامج التوعوية والحملات المتنوعة الميدانية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والبرامج والفلاشات القصيرة التي ستبث في القنوات والإذاعات المحلية.

وقال الرائد "علي عليان" في سياق حديثه إن إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة تسعى وضمن خطتها للعام القادم إلى خلق علاقة متينة مع وسائل الإعلام المختلفة المشاهدة والمقروءة والمسموعة من أجل رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وغرس حب الوطن في نفوسهم، إلى جانب رصد اتجاهات الرأي العام حول الأجهزة الأمنية والعمل على دراستها دراسة تحليلية ورفع التقارير الدورية بشأنها للقيادة العامة من أجل تطوير وتحسين الأداء الأمني بشكل عام.

شاكراً في ختام حديثه الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وأفراد وصف وضباط الأمن والشرطة بساحل حضرموت، إضافة للدور الكبير الذي أطلعت به دول التحالف العربي خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لمنظومة الأمن وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات التي أسهمت في رفع أدى وفاعلية الأجهزة الأمنية بحضرموت.