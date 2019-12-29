"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 29 ديسمبر /كانون الأول 2019:

- مُحسن يُطالب بالحفاظ على المعلومات الأمنية ومنع تسريبها https://www.elyamnelaraby.com/446153 - جمال مُحسن يكشف.. كيف استهدف الحوثيين عرضاً عسكرياً بالضالع ؟ https://www.elyamnelaraby.com/446152 -مرصد حقوقي: 484 شهيداً مدنياً جراء الألغام الحوثية في تعز https://www.elyamnelaraby.com/446151 - الحوثية بإب تنهب ملايين الريالات من العملة الجديدة وتضاعف معاناة المواطنين https://www.elyamnelaraby.com/446147 - 3 صور.. شاهد تفاصيل انفجار استهدف عرضاً عسكرياً فى الضالع https://www.elyamnelaraby.com/446146 - عاجل.. القبض على 3 حوثيين قرب موقع التفجير بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/446140 - ماجد الشعيبي يكشف تفاصيل انفجار الضالع https://www.elyamnelaraby.com/446139 Advertisements - الجناني يكشف آخر مستجدات راتب شهر ديسمبر لمحافظة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/446133 - مقتل وإصابة نحو 40 جنديا في انفجار ميدان الصمود بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/446128 - بالفيديو والصور.. انفجار يستهدف عرضا عسكريا ونجاة قيادات جنوبية في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/446127 - قائد عسكري يكشف لــ "الخليج 365" آخر المستجدات العسكرية والميدانية بجبهة الضالع https://www.elyamnelaraby.com/446116 - الزعتر: إخوان اليمن يحاولون استدعاء التدخل التركي https://www.elyamnelaraby.com/446111 - بالتفاصيل.. عملية نوعية استباقية للمقاومة الجنوبية في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/446110 - عاجل.. تفجير إرهابى يستهدف حفل تخرج دفعة عسكرية بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/446106 - بالاسم.. مصرع قائد وحدة القنص الحوثية في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/446100

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