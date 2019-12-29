حزام الضالع: سنفتح تحقيقا واسعاً في جريمة استهداف منصة ميدان الصمود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الضالع - الخليج 365
أكدت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، أنها ستفتح تحقيقا واسعا في جريمة استهداف منصة ميدان الصمود بعد إنتهاء العرض العسكري".
وأضافت القوات في تصريح مقتضب رصده "الخليج 365" - "ولن تتهاون في الرد أو التحقيق وستلاحق المجرمين ، وهم يعرفون جيدا˝ ردة فعلنا ".
وكان تفجير إرهابي استهدف في ملعب الصمود بالضالع حفلا لتخرج دفعة عسكرية.
وذكر متحدث باسم المركز الإعلامي لجبهة الضالع، أن صاروخا حوثيا استهدف عرضا عسكريا في ميدان الصمود والحصلية خمسة شهداء وعدد من الجرحى حتى اللحظة.
وبين أن الصاروخ انفجر في منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، والشهداء : خمسة شهداء بحسب مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة، والجرحى اكثر من ثمانية جرحى.
وأشار إلى أن الانفجار وقع بعد ثواني من انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع.
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