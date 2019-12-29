شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُحسن يُطالب بالحفاظ على المعلومات الأمنية ومنع تسريبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، تعليقاً على استهداف الحوثيين عرضاً عسكرياً بالضالع، بضرورة إعادة النظر فى الخطط الأمنية لمواجهة شر مليشيا الحوثي. وشدد مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، على الحفاظ على المعلومات الأمنية ومنع تسريبها، وأيضاً ملاحقة من يُسرب المعلومات، مُضيفاً أن مليشيا الحوثي لا تعترف بارتكاب الجرائم، لكن أبواقهم الإعلامية تخرج دائماً للحديث عن الانتهاكات وتقديمها للمشاهد فى إطار انتصارات عسكرية.



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