شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال مُحسن يكشف.. كيف استهدف الحوثيين عرضاً عسكرياً بالضالع ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن كافة المؤشرات تؤكد قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف عرضاً عسكرياً بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، لافتاً إلى أن زاوية إطلاق الصاروخ كانت من اتجاه المناطق تحت سيطرة الحوثيين. وأشار مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، إلى قيام المقاومة الجنوبية أمس بعملية استباقيه، فضلاً عن مقتل قائد القناصة الحوثي، ما جعل المليشيا تحاول استهداف القوات الجنوبية بشكل خاص، إلى جانب رفع رسالة “صواريخنا ستصل المناطق المحررة”، فى انتهاك واضح لكافة الاتفاقيات الرسمية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال مُحسن يكشف.. كيف استهدف الحوثيين عرضاً عسكرياً بالضالع ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.