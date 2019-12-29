مليشيا الحوثي تصعق الجنوبيين وتذعر الامارات بصاروخ مباغت استهدف عرض عسكري اوقع قتلى وجرحى وترك دمار ورعب في المكان "صور وتفاصيل مفاجأه "

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عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 02:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف ماجد الشعيبي رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع، تفاصيل الهجوم الذي استهدف، اليوم الأحد، عرضا عسكريا في ملعب ”الصمود“، أقيم لتخريج دفعة عسكرية جديدة من حرس المنشآت، بالقوات الجنوبية.

قال الشعيبي في تصريح له نشره المركز الإعلامي عبر حسابه في ”فيسبوك“ اليوم: ”صاروخ حوثي يستهدف عرضا عسكريا في ميدان الصمود والحصلية خمسة شهداء وعدد من الجرحى حتى اللحظة“.

وأضاف: ”الصاروخ انفجر في منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، الشهداء خمسة حسب مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة، والجرحى أكثر من ثمانية“.

وأوضح الشعيبي أن ”الانفجار وقع بعد ثوان من انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع“.

يذكر أن مدينة الضالع جنوب اليمن استيقظت على صوت انفجار عنيف تبين لاحقا أنه نتيجة صاروخ حوثي أطلق من الشمال على الضالع واستهدف العرض العسكري موقعا عددا من القتلى والجرحى Advertisements

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