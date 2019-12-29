شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الرئاسة التركية تباغت الجميع وتثير جنون العالم الاسلامي وتعلن ظهور ‘‘المهدي المنتظر’’ وتنصيب ‘‘خليفة المسلمين’’ (شاهد فيديو صادم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عدنان تانوردي، المستشار العسكري الأول للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه بصدد الإعلان عن البرنامج الموضوع لتوصيل الرئيس التركي لسدة الخلافة الإسلامية العابرة للقارات – حسب زعمه-.

وأضاف تانوردي أن “هذا البرنامج تم وضع دستور كونفدراليته المراد لها أن تضم 61 دولة إسلامية بانتظار ظهور المهدي المنتظر”.

جاء ذلك خلال تصريحاتٍ له في مقابلة مع تلفزيون AKIT بعد جلسة عقدها، مؤتمر الاتحاد الإسلامي الدولي في إسطنبول، وترأسها الجنرال المتقاعد تانوردي الذي يدير ميليشيات عسكرية باسم ”سادات“ مهمتها تدريب الشباب من مختلف دول العالم الإسلامي ليكونوا دعاة وجنودا للخلافة الإسلامية ومقرها إسطنبول.

وكشف تقرير للمركز المتخصص برصد الشؤون التركية أن هذا الإعلان يعد دستوراً سيصدر باللغة العربية لتكون لغة الفيدرالية وعاصمتها إسطنبول، فيما أكد تانوردي على قناعته بتحقق كونفدرالية الدولة الإسلامية لذلك هم يعملون من أجل “تسريع ظهور المهدي المنتظر” المزعوم.