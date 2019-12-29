شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فارق صرف صادم وجنوني بين صنعاء وعدن يحدث لأول مرة في تاريخ اليمن «أسعار الصرف اليوم» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اليمن وخلال الفترة الاخيرة زادت وتيرة الحرب الاقتصادية وبدأ الحوثيون توجها معاديا للشعب بذريعة الوقوف في وجه العدوان وادواته كما يزعمون .



من صور تلك الحرب ، قرار المليشيات بمصادرة الطبعة الجديدة للعملة المحلية التي اصدرتها الحكومة الشرعية مؤخرا ، وما لهذا القرار من تبعات كارثية على الاقتصاد والشعب .

والى جانب حرب العملة الجديدة ، استخدم الحوثيون الريال اليمني كصورة اخرى من صور استهداف المواطن في قوته ومصادر دخله ، وجرى التلاعب والمضاربة في اسعار الصرف ، وهوى الريال اليمني الى ادنى مستوياته ، في وقت فشلت الشرعية في الحفاظ على استقراره.

وكان لافتا خلال الساعات الماضية التضارب في تعاملات سوق الصرف و الفوارق الخيالية في قيمة الريال اليمني بين صنعاء وعدن.

ففي وقت تراجعت اسعار صرف العملات الاجنبية بصنعاء ومناطق اخرى خاضعة للحوثيين ، ارتفعت بشكل كبير في عدن والمحافظات المحررة التي تحكم بعضها الشرعية ، وتخضع مناطق محررة اخرى ابرزها عدن لسيطرة مليشيات الانتقالي ، في تخبط واضح وخطير يضر باقتصاد البلد ويكون المواطن اليمني هو الضحية .

وفيما يلي اسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني اليوم السبت في صنعاء وعدن، وحجم الفوارق السعرية :

في صنعاء

الدولار

شراء 565

بيع 569

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السعودي

شراء 149

بيع 150

في عدن

الدولار الأمريكي

شراء 604

البيع 608

الريال السعودي

شراء 159

بيع 159.5