شاهد.. فارق صرف صادم وجنوني بين صنعاء وعدن يحدث لأول مرة في تاريخ اليمن «أسعار الصرف اليوم»

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عدن - ياسمين التهامي - في اليمن وخلال الفترة الاخيرة زادت وتيرة الحرب الاقتصادية وبدأ الحوثيون توجها معاديا للشعب بذريعة الوقوف في وجه العدوان وادواته كما يزعمون .
من صور تلك الحرب ، قرار المليشيات بمصادرة الطبعة الجديدة للعملة المحلية التي اصدرتها الحكومة الشرعية مؤخرا ، وما لهذا القرار من تبعات كارثية على الاقتصاد والشعب .
والى جانب حرب العملة الجديدة ، استخدم الحوثيون الريال اليمني كصورة اخرى من صور استهداف المواطن في قوته ومصادر دخله ، وجرى التلاعب والمضاربة في اسعار الصرف ، وهوى الريال اليمني الى ادنى مستوياته ، في وقت فشلت الشرعية في الحفاظ على استقراره.
وكان لافتا خلال الساعات الماضية التضارب في تعاملات سوق الصرف و الفوارق الخيالية في قيمة الريال اليمني بين صنعاء وعدن.
ففي وقت تراجعت اسعار صرف العملات الاجنبية بصنعاء ومناطق اخرى خاضعة للحوثيين ، ارتفعت بشكل كبير في عدن والمحافظات المحررة التي تحكم بعضها الشرعية ، وتخضع مناطق محررة اخرى ابرزها عدن لسيطرة مليشيات الانتقالي ، في تخبط واضح وخطير يضر باقتصاد البلد ويكون المواطن اليمني هو الضحية .
وفيما يلي اسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني اليوم السبت في صنعاء وعدن، وحجم الفوارق السعرية :
في صنعاء
الدولار
شراء 565
بيع 569
السعودي
شراء 149
بيع 150
في عدن
الدولار الأمريكي
شراء 604
البيع 608
الريال السعودي
شراء 159
بيع 159.5
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