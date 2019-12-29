شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. أجمل وأشهر فنانة بالوطن العربي تظهر عارية على البحر وتثير ضجة عارمة بهذا الفيديو والتصريح الجريئ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - رغم حالة البرد والطقس السيئ، إلا أن الفنانة السورية إنجي خوري تفضل التعري متحدية البرد لتواصل مسلسل الإثارة الذي أصبحت تتصدر به الترند على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ونشرت الفنانة السورية المثيرة للجدل، صورًا وفيديوهات أثناء تواجدها في قرية سياحية على شاطئ البحر في اللاذقية بسوريا.



وظهرت "خوري" شبه عارية، إذ ظهر معظم جسدها رغم أنها اكتفت بارتداء قميص خفيف وشفاف يظهر جسدها، وعلقت قائلة :" برد" و" اللاذقية العز"، كما كتبت في تغريدة أخرى " لأنكم البشر تخونون الرب حتى لتملأوا شهواتكم".

Advertisements



وأثارت الفنانة السورية الجدل حول استعراض جسدها وأنوثتها والظهور عارية رغم البرد على شاطئ البحر، وأشار إليها بعض متابعيها في تغريدات بألفاظ بذيئة وصور إباحية، ما دفعها للرد بكتابة تغريدة على حسابها، قائلة :" ياريت تتربو وماتكتبو كلام عيب عالمنشن! عن جد ناس بلا مربى".



فيما نشرت صور أخرى مثيرة وكتبت عليها :" اصبحنا بزمن نفتخر به بقلة الحياء والدين والادب... يارب اهدينا فيمن هديت"، وهو ما أثار تساؤلات لدى متابعيها عن كيفية الدعاء بالهداية وظهورها عارية، واتهمها البعض بأنها مريضة نفسيًا أو تعاني من اضطراب نفسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو .. أجمل وأشهر فنانة بالوطن العربي تظهر عارية على البحر وتثير ضجة عارمة بهذا الفيديو والتصريح الجريئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.