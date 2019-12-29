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صنعاء - ياسمين الخيامي - فنانة كويتية حسناء وفاتنة وشجاعة تنتقم للرئيس العراقي صدام حسين بطريقة جريئة صعقت امير الكويت شخصيا وسببت صدمة قوية للشعب الكويتي ( شاهد 2 صور )

2019/12/29 الساعة 11:38 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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