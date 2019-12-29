3 صور.. شاهد تفاصيل انفجار استهدف عرضاً عسكرياً فى الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3 صور.. شاهد تفاصيل انفجار استهدف عرضا عسكريا

الأحد 29 ديسمبر 2019

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، بمقتل 5 أشخاص في انفجار عنيف استهدف عرضا عسكريا أقيم لتخريج دفعة جديدة من المتدربين العسكريين في حرس المنشآت التابع للقوات الجنوبية، بملعب ”الصمود“، في الضالع جنوب اليمن.



وتضاربت الأنباء حول طبيعة الاستهداف، حيث قال شهود إن الاستهداف نجم عن صاروخ أطلق من مدينة ”الدمث“ في الشمال على الضالع، فيما قال آخرون إن طائرة مسيرة اقتربت من منصة العرض ثم انفجرت محدثة دمارا كبيرا وموقعة عددا من القتلى والجرحى، فيما هرعت قوات الإسعاف والأمن إلى موقع الاستهداف للوقوف على أبعاد الحادثة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل فور وقوع الانفجار صورا تظهر عددا من الجثث ملقاة على الأرض جراء الاستهداف، علاوة على تصاعد الدخان في المنطقة، والدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة.

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وطالبت مستشفى ”النصر“ التي استقبلت جرحى الهجوم الجمهور بضرورة التبرع بالدم لإنقاذ الحالات الطارئة نظرا لحاجتها الماسة لوحدات دم بشكل عاجل.

وقال الناشط اليمني جمال بن عطاف في تغريدة عبر ”تويتر“ إن الحادث وقع نتيجة إطلاق ”صاروخ حوثي مسير على عرض عسكري لحراس المنشآت في #الضالع خلف شهداء وجرحى. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وعقب الهجوم، قال ماجد الشعيبي رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع في تصريح له نشره حساب المركز في ”فيسبوك“ موضحاً ما جرى اليوم: ”صاروخ حوثي يستهدف عرض عسكري في ميدان الصمود والحصلية خمسة شهداء وعدد من الجرحى حتى اللحظة“.

وأضاف: ”الصاروخ انفجر في منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، الشهداء خمسة بحسب مصدر في مكتب الصحة بالمحافظ، والجرحى اكثر من ثمانية“.

وأوضح الشعيبي أن ”الانفجار وقع بعد.ثواني من انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع“.