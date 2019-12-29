شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل اول دولة في الشرق الأوسط تعلن رسميا وفاة السلطان قابوس وتتمنى انتقال سلس للسلطة وبيان عاجل من الديوان السلطاني يثير جنون العمانيين (تعرف على الدولة التي اعلنت وفاة قابوس ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - زعم الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، متمنيا انتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السلطان أحمد آل سعيد.

وقال كوهين في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “رحمك الله يا سلطان عمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين”.

ورد عمانيون على الشائعات المتداولة عن وفاة حاكم البلاد السلطان قابوس بن سعيد، بعدما زعم الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، تزامنا مع أنباء مرضه وعودته من رحلة علاجية في بلجيكا.

وتصدر وسم “السلطان قابوس بخير” قائمة الترند في السلطنة على موقع “تويتر”.

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وقال المغرد خلفان العامري: “جعلناك في ودائع الله، تحرسك الأذكار وآيات الفلق”، مذيلًا تغريدته بالقول: “قابوس بخير”.

وكتب حساب تحت اسم “الشاهين”: “مساء الخير جميعًا، للتذكير الأذن التي نعيرها للشائعات المغرضة، والتأويلات السافرة، والتعليقات الساخرة، تضعف من صفنا الوطني الواحد كما بناه قابوس وأرسى ركائزه، كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين بدلًا من جدول ماء تعبر عليه أحقادهم، حفظ الله عمان، وسلطانها، وشعبها العظيم”.

وعلى نفس الوسم، كتب مغرد باسم وليد: “سيدي السلطان قابوس، نحن في انتظار طلتك، وابتسامتك الشافية لقلوبنا، وكلنا شغف لسماع كلمتك العظيمة (أيها المواطنون الأعزاء)”.

​ولم تعلق وسائل الإعلام العمانية، غير أن وكالة الأنباء العمانية الرسمية قالت إن السلطان قابوس بن سعيد أرسل برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، لتفند المزاعم المنتشرة على وسائل الإعلام.

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