شكرا لبحثكم عن خبر صور.. انفجار يستهدف عرض عسكري بالضالع وانباء عن قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هز انفجار قبل لحظات مدينة الضالع استهدف تجمع متدربين بملعب الصمود . وقال شهود عيان أن انفجار استهدف مجندين متدربين كانوا ينوون اقامة فعالية في ملعب الصمود أدى إلى سقوط قتلى وجرحى .

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