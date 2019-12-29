شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماجد الشعيبي يكشف تفاصيل انفجار الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الضالع - الخليج 365 كشف رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي، اليوم، عن تفاصيل انفجار الضالع الذي استهدف عرضا عسكريا.

وقال الشعيبي في بلاغ صحفي، إن صاروخا حوثيا استهدف عرضا عسكريا في ميدان الصمود، موضحا أن الحصيلة الأولى تفيد باستشهاد خمسة وسقوط وعدد من الجرحى حتى اللحظة. Advertisements وتابع الصاروخ انفجر في منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني. وذكر أن الانفجار خلف خمسة شهداء بحسب مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة فيما الجرحى أكثر من ثمانية، مشيرا إلى أن "الانفجار وقع بعد ثواني من انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع. واختتم قائلا " معلومات أوفى خلال الدقائق القادمة".

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