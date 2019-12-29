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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجناني يكشف آخر مستجدات راتب شهر ديسمبر لمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
كشف الصحفي بسيم الجناني، عن آخر مستجدات راتب شهر ديسمبر لمحافظة الحديدة بحسب تواصله مع مدير المالية.
وكتب الجناني في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - "يعتذر الكريمي عن توفير السيولة في مناطق سيطرة الحوثي بسبب أزمة منع تداول العملة الجديدة ، وكون البنك المركزي سيغلق أبوابه بعد يومين ولن يفتح إلا في تاريخ 20 يناير".
وأضاف يتم حالياً تلافي التأخير والتواصل مع الكريمي والتفاوض معه لإشعار البنك بالموافقة بأن تودع الشيكات في حسابه ويبدأ الصرف في المناطق المحررة والتي تحت سيطرة الشرعية خلال هذه اليومين وإيجاد حلول ومعالجات لتوفير السيولة في مناطق سيطرة الحوثي.
أي مستجدات سنوافيكم بها
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