شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة نحو 40 جنديا في انفجار ميدان الصمود بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ خاص: قالت مصادر خاصة إن نحو 40 جنديا سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدفا عرضا عسكريا بمدينة الضالعـ جنوبي اليمن، اليوم الأحد، كانون الأول 29، 2019.

Advertisements وذكرت المصادر أن الانفجار استهدف عرضا عسكريا في ملعب الصمود بالمدينة وأسفر عن سقوط 9 قتلى ونحو 30 جريحا. وأكدت المصادر أن حصيلة القتلى قابلة للزيادة نظرا لوجود مصابين في حالة حرجة. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات عن طبيعة الانفجار في حين رجحت مصادر أن يكون ناجم عن قصف صاروخي حوثي

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