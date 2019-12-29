- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو والصور.. انفجار يستهدف عرضا عسكريا ونجاة قيادات جنوبية في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الضالع - الخليج 365
سقط شهداء وجرحى، اليوم الأحد، جراء انفجار استهدف عرضا عسكريا بميدان الصمود في الضالع.
وأضافت مصادر محلية، أن انفجارا قد يكون ناجما عن صاروخ حوثي أو طائرة مسيرة مفخخة حوثية استهدفت عرضا عسكريا في عاصمة المحافظة.
وأفادت المصادر، بقائمة أولية للشهداء الضالع اليوم، سيف صالح ناصر، عماد علي قشنم، عبدالجبار لصور.
ونجا رئيس إنتقالي الضالع عبدالله مهدي ونائبه الاستاذ قاسم صالح ناجي من الانفجار الذي استهدف العرض العسكري بميدان الصمود بأعجوبة.
وخلف هذا الانفجار عددا من القتلى والجرحى '
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. انفجار يستهدف عرضا عسكريا ونجاة قيادات جنوبية في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.