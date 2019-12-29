بالفيديو والصور.. انفجار يستهدف عرضا عسكريا ونجاة قيادات جنوبية في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

سقط شهداء وجرحى، اليوم الأحد، جراء انفجار استهدف عرضا عسكريا بميدان الصمود في الضالع.



وأضافت مصادر محلية، أن انفجارا قد يكون ناجما عن صاروخ حوثي أو طائرة مسيرة مفخخة حوثية استهدفت عرضا عسكريا في عاصمة المحافظة.

وأفادت المصادر، بقائمة أولية للشهداء الضالع اليوم، سيف صالح ناصر، عماد علي قشنم، عبدالجبار لصور.

Advertisements

ونجا رئيس إنتقالي الضالع عبدالله مهدي ونائبه الاستاذ قاسم صالح ناجي من الانفجار الذي استهدف العرض العسكري بميدان الصمود بأعجوبة.

وخلف هذا الانفجار عددا من القتلى والجرحى '