بالتفاصيل.. عملية نوعية استباقية للمقاومة الجنوبية في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

شهدت جبهات محافظة الضالع موقفا عسكريا جديدا حيث تسود الأجواء في العديد من النقاط النارية المحورية المنتشرة على طول وامتداد الحدود الشمالية والغربية للمدينة، تفاوتت فيه الأحداث من جبهة إلى أخرى.



وكشف مصدر قيادي ضمن قوات اللواء "الثاني" مقاومة جنوبية بجبهة "مريس" عن التفاصيل الحصرية لعملية استباقية في عمق العدو تكللت بالنجاح.

وأوضح قائد الكتيبة الأولى باللواء النقيب"إبراهيم علي محسن" وفق المركز الإعلامي لجبهة الضالع، أن قوات اللواء دمرت طقما مسلحا لمليشيات الحوثي في منطقة يعيس كان يحمل عيار ناري نوع"١٢/٧" و مجموعة من الأفراد.

وأكد النقيب "إبراهيم علي محسن": ان العبوة الناسفة التي زرعتها قوات اللواء في عمق مناطق سيطرة العدو دمرت الطقم و العيار الناري بشكل كامل و أوقعت بحياة سبعة من عناصر المليشيات.

و أشار في حديثه أيضا ان هذه العملية النوعية لقوات اللواء "الثاني" مقاومة تعد امتدادا لعمليات استباقية نفذتها القوات الجنوبية خلال الأيام الماضية و لن تكون الأخيرة.

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واندلعت اشتباكات عنيفة في جبهة "الجب" بقعطبة بين قوات اللواء "السابع" صاعقة ومسلحي الجماعة الحوثية استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة بأنواعها وسلاح الدروع ولم تسفر عن أي نتائج.

و كان الهدوء الحذر سيد الموقف العسكري في العديد من جبهات الضالع، بينها جبهة الأزارق و جبهة خرازة و الفاخر.

إلى ذلك نوهت مصادر عسكرية جنوبية إلى أن أحداث الأيام الأخيرة بجبهات الضالع توحي إلى دنو ساعة الصفر لعملية عسكرية جديدة للقوات الجنوبية تهدف من خلالها الأخيرة فرض سيطرتها على جبال العود بقعطبة و مديرية الحشأ.

يشار إلى أن القوات الجنوبية المشتركة و بإشراف مباشر من قبل قيادة التحالف العربي اعلنت في "مايو" الماضي، عن انطلاق عمليات معركة "صمود الجبال" العسكرية شمال و غربي محافظة الضالع لتحريرها من مسلحي جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران و التي أعلنت أواخر "إبريل" الماضي عن أولى عملياتها الإجتاحية صوب محافظة "الضالع" في إطار معركة اطلقت عليها المليشيات مسمى "النفس الطويل" حسب وسائل إعلام حوثية.

و حققت عمليات معركة "صمود الجبال" نجاحات قياسية حيث تمكنت القوات الجنوبية من تحويل المعركة بشكل استباقي صوب محافظتي إب و تعز.