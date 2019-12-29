شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تفجير إرهابى يستهدف حفل تخرج دفعة عسكرية بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الضالع - الخليج 365 استهدف تفجير ارهابي، اليوم الأحد، حفلا لتخرج دفعة عسكرية بالضالع.

وقال الناشط وجدان النقيب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تفجيرا إرهابيا استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية. Advertisements وبين أن الأنباء الأولية تفيد بسقوط شهداء وجرحى. وأضاف أن" التفجير الإرهابي حصل بعد انتهاء الحفل وخروج قيادة المجلس الانتقالي من المنصة. وأشار إلى أن معظم الضحايا من الأطفال.

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