صنعاء.. مقتل قيادي حوثي في ظروف غامضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء لقي مشرف حوثي مصرعه، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في أحد الأحياء بالعاصمة صنعاء.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المشرف الحوثي يدعى "الهادي" لقي مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء صعوده لسيارته في حي الصافية بالعاصمة. وبينت المصادر أن عناصر من مليشيا الحوثي قامت بتطويق الحي عقب الانفجار ومنعت الاقتراب من المكان. يشار إلى أن الفترة الأخيرة الماضية شهدت عمليات تصفيات لقيادات حوثية، وادعت قيادات الحوثي مصرع عدد من المشرفين في جبهات القتال.

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