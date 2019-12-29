"فيديو" رفض الإجابة عليها ويرد بطريقة غير متوقعة ... متصلة تباغت المغامسي بسؤال جريئ ومحرج على الهواء مباشرة

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عدن - ياسمين التهامي - رفض إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي الإجابة عن سؤال متصلة في برنامج “الأبواب المتفرقة” عن حكم طلاق المرأة الحائض. وقال المغامسي، رداً على المتصلة، إن هذه مسألة خلافية ولا تجاب على الهاتف، مطالباً إياها بطرح السؤال بصورة شخصية على أحد العلماء أو أهل العلم الذين تثق فيهم، لا بصورة علنية على الملأ، حتى لا يتجرأ الناس عليها. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف المغامسي: “إن الله تعالى قال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، والطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته في طُهر لم يجامعها فيه، تستقبل بطلاقها عدتها، فإن وقع الطلاق وهي حائض، فبعض أهل العلم يقول إن الطلاق يقع، لكن من طلق يأثم، ولا علاقة لإثمه بإجراء الطلاق عليه”. الشيخ صالح المغامسي يرفض الرد على هذا السؤال على الهواء مباشرة#MBC1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/Jpkcpx08P3 — الأبواب المتفرقة (@alabwab) November 16, 2019 "> "> الأبواب المتفرقة✔@alabwab الشيخ صالح المغامسي يرفض الرد على هذا السؤال على الهواء مباشرة#MBC1#الأبواب_المتفرقة الشيخ صالح المغامسي يرفض الرد على هذا السؤال على الهواء مباشرة#MBC1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/Jpkcpx08P3 — الأبواب المتفرقة (@alabwab) November 16, 2019 33 الشيخ صالح المغامسي يرفض الرد على هذا السؤال على الهواء مباشرة#MBC1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/Jpkcpx08P3 — الأبواب المتفرقة (@alabwab) November 16, 2019 Twitter Ads info and privacy See الأبواب المتفرقة's other Tweets

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