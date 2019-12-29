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شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" شاهد من يكون؟؟ هذا الشخص كان يصلي خلفي لكني أبلغت عنه الشرطة وأخذوه للسجن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - روى الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، قصته مع أحد الأشخاص الذي قال أنه يحمل أفكاراً تهديدية للأمن العام، بعدما قابله في أحد المساجد.
وخلال حلقة اليوم من برنامج “مع الكلباني” قال “مرة من المرات واحد كان يصلي معنا، وجاءني واحد من الإخوان قال لي أن هذا لديه فكر يهدد الأمن العام، وجلست معه وناقشته ساعتين أو 3 ساعات وفعلاً تبين لي ذلك”.
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وأضاف الكلباني “اتصلت بالجهات المسؤولة وفعلاً قالوا أنهم وصلوا له وأخذوه، ثم غاب فترة ورجع، وأصبح الآن عادي، لكنه كان قنبلة موقوتة”.
وتابع “الشاهد أنه أحياناً تظن أن الشخص الذي أمامك أداة من أدوات التخريب والدمار، إذا كنت تعرف لا تتردد في الإبلاغ عنه، فقد تبتليه إذا تركته”.
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#مع_الكلباني | الشيخ عادل الكلباني يروي لنا قصة حدثت له مع أحد المصلين...— #مع_الكلباني (@AlKalbaniSBC) December 27, 2019
#الأمن_مع_الكلباني@abuabdelelah pic.twitter.com/L6zE0G0qgx
#مع_الكلباني@AlKalbaniSBC
#مع_الكلباني | الشيخ عادل الكلباني يروي لنا قصة حدثت له مع أحد المصلين...
#الأمن_مع_الكلباني@abuabdelelah
#مع_الكلباني | الشيخ عادل الكلباني يروي لنا قصة حدثت له مع أحد المصلين...— #مع_الكلباني (@AlKalbaniSBC) December 27, 2019
#الأمن_مع_الكلباني@abuabdelelah pic.twitter.com/L6zE0G0qgx
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#مع_الكلباني | الشيخ عادل الكلباني يروي لنا قصة حدثت له مع أحد المصلين...— #مع_الكلباني (@AlKalbaniSBC) December 27, 2019
#الأمن_مع_الكلباني@abuabdelelah pic.twitter.com/L6zE0G0qgx
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كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" شاهد من يكون؟؟ هذا الشخص كان يصلي خلفي لكني أبلغت عنه الشرطة وأخذوه للسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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