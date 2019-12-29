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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو" ضاحي خلفان ينشر الخطاب ... مفاجأة .. معمر القذافي يظهر اليوم في دولة خليجية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي على حسابه في “تويتر” مقطعا من خطاب قديم جدا للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قال إن القذافي حذر فيه الليبيين من عودة الاحتلال العثماني.
وذكر خلفان إن القذافي قال لمواطنيه إن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر إيجة .
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جدير بالذكر ذكر أن الرئيس الليبي الراحل تطرق في هذا الخطاب إلى فترة الاستعمار العثماني لبلاده في معرض تحذيره من عودة الاحتلال الأوروبي والإيطالي تحديدا إذا ما توفرت ظروف مشابهة لتلك التي كانت أيام الغزو مطلع القرن العشرين.جدير بالذكر ذكر أن الرئيس الليبي الراحل تطرق في هذا الخطاب إلى فترة الاستعمار العثماني لبلاده في معرض تحذيره من عودة الاحتلال الأوروبي والإيطالي تحديدا إذا ما توفرت ظروف مشابهة لتلك التي كانت أيام الغزو مطلع القرن العشرين.
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خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العبري، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للايطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا . pic.twitter.com/BoBG4azJLk— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 27, 2019
ضاحي خلفان تميم✔@Dhahi_Khalfan
خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العبري، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للايطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا .
خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العبري، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للايطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا . pic.twitter.com/BoBG4azJLk— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 27, 2019
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خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العبري، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للايطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا . pic.twitter.com/BoBG4azJLk— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 27, 2019
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خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العبري، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للايطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا . pic.twitter.com/BoBG4azJLk— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 27, 2019
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