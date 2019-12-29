مجلس وطني في جنوب اليمن يطالب برحيل قوات “الاحتلال” وإيقاف الحرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

دعا مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في اليمن، السبت، كل قوات “الاحتلال” الأجنبية إلى مغادرة الأراضي اليمنية، والسماح لليمنيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم.

وشدد المجلس في بيان صادر عنه. على ضرورة إيقاف الحرب “الظالمة”، “التي جلبت ويلات وكوارث لا حصر لها”.

وقال إنه “يرفض أي وجود عسكري خارجي مهما كان نوعه أو شكله أو تحت أي مسمى كان”، داعياً لـ “مغادرة كل القوات الغازية الأراضي اليمنية فوراً وترك اليمنيين يقررون مصيرهم بأنفسهم”.

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وأشار إلى أن “أي نتائج سياسية أو اقتصادية نتجت خلال فترة الاحتلال الأجنبي (هي) نتائج غير شرعية وباطلة، ولا يُعترف بها”، محذراً من محاولة “المساس بالأرض والبحر والجزر اليمنية أو تضييع وطمس حقوق الشعب التاريخية”.

وشدد على أن “الشأن في جنوب اليمن شأن عام يخص كل الأطراف ولا يملك أي طرف أو كيان سياسي الحق في احتكار تمثيل الجنوب أو احتكار قضاياه والمتاجرة بحقوقه العادلة”، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي (انفصالي)، المدعوم إماراتياً.

ودعا مجلس الإنقاذ جميع الأطراف السياسية “المتصارعة” والفاعلة في الجنوب والشمال إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة كل القضايا الوطنية وتقرير مستقبل اليمن بعيد عن السعودية والامارات.