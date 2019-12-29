الصادق المهدي يدعو لسحب القوات السودانية من اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

تتواصل الأصوات المطالِبةً بسحب القوات السودانية من اليمن، ومنها دعوة رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي بسحب قوات بلاده من الحرب التي تشنها دول العدوان السعودي على اليمن.

وقال “المهدي”، في حوار مع صحيفة “السوداني” الدولية، نشرته السبت: “ليس هناك مسوغ لوجود أي مقاتل سوداني في اليمن، الحرب جريمة، أي حرب لا يشفع لها إلا أن تكون دفاعاً عن الوطن”.

وأكمل قائلاً: “لذلك نحن نطالب بألا يكون هنالك جنود سودانيون يقاتلون خارج مبدأ الدفاع عن الوطن”.

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وأردف: “دور السودان الطبيعيُّ أن يدخل في مصالحاتٍ مثلما فعل في الستينيات (1967) بين الملك السعودي فيصل (بن عبد العزيز) والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كما حصل بعد ذلك في الصلح بين الفلسطينيين والأردنيين”.

واستطرد “المهدي”، الذي تولى رئاسة الوزراء في بلاده على فترتين، قائلاً: “تركيبتنا تقتضي أن السودان يؤدي دائماً الدور الوفاقي، وألا ينحاز في معارك الأشقاء”.

وأضاف: “لازم نستردُّ دورنا، وقادرون على أن نفهم جيداً أن الشيء الموروث من نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (1989-2019) به هذه الأعباء”، في إشارة إلى قرار المشاركة في حرب اليمن.