مؤتمر صحفي لاستعراض إحصائيات 2019 للقوات المسلحة اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

يعقد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع غداً الأحد مؤتمراً صحفياً لاستعراض إحصائيات العام ٢٠١٩م لمختلف وحدات القوات المسلحة وتفاصيل ومستجدات المعركة العسكرية. وأوضح العميد سريع أنه سيتم خلال المؤتمر الحديث عن مستوى ما وصلت إليه الصناعات العسكرية اليمنية.

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