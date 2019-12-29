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عدن - ياسمين التهامي - " صورة + فيديو "الشيخ هاني بن بريك يبدي اعجابه الشديد بشابة اوربية في غاية الفتنة والجمال لأنها رقصت على المزمار والدان الحضرمي

فجر فيديو مسرب، الأحد، لنائب المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، قنبلة مدوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو، ظهر بن بريك في حفلة كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور راقصات ومزمار هز كل أركان القاعة.

جديد اب برس :

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وتساءل ناشطون عن "سلفية" هاني بن بريك وكيف تخلى عنها مقابل المنصب وقالوا بأنه شخص لا يحمل أي مبدأ وانه رجل متطرف لكنه يسعى لتسويق نفسه اوروبيا بانه ليس ضد العهر والرقص والفاحشة .

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