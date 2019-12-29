شكرا لقرائتكم خبر عن " صورة + فيديو "الشيخ هاني بن بريك يبدي اعجابه الشديد بشابة اوربية في غاية الفتنة والجمال لأنها رقصت على المزمار والدان الحضرمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - " صورة + فيديو "الشيخ هاني بن بريك يبدي اعجابه الشديد بشابة اوربية في غاية الفتنة والجمال لأنها رقصت على المزمار والدان الحضرمي
فجر فيديو مسرب، الأحد، لنائب المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، قنبلة مدوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الفيديو، ظهر بن بريك في حفلة كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور راقصات ومزمار هز كل أركان القاعة.
جديد اب برس :
وتساءل ناشطون عن "سلفية" هاني بن بريك وكيف تخلى عنها مقابل المنصب وقالوا بأنه شخص لا يحمل أي مبدأ وانه رجل متطرف لكنه يسعى لتسويق نفسه اوروبيا بانه ليس ضد العهر والرقص والفاحشة .
اضغط هنـــــــــــــــا
كانت هذه تفاصيل خبر " صورة + فيديو "الشيخ هاني بن بريك يبدي اعجابه الشديد بشابة اوربية في غاية الفتنة والجمال لأنها رقصت على المزمار والدان الحضرمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.