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عدن - ياسمين التهامي - شاهدوا ما حدث لها اليوم مع إعلامي إخواني بارز ... هل تذكرون مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة

تفاعل الإعلامي الإخواني المصري محمد جمال مع الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، عقب تدوينة لها عن عامي 2018- 2019، حيث أرفقت صورة ساخرة عن العامين الماضيين.

وكتب الإعلامي الإخواني في رده على بن قنة : " وأنت الصادقة من ٢٠١٣ وأنت جاية سنين عجاف عديمة التربية .. وبعدين كنت أسمع الكبار يقولون : "اللي اهله مربهوش تربيه السنين والأيام ..أهي السنين بقي اللي عايزة تتربي". وكانت بن قنة قد أرفقت صورة ساخرة عن العامين الماضيين مكتوب عليها: " جاي على بالي أحط 2018 و2019 في أوضة وأنزل فيهم ضرب.. وتكزن 2020 واقفة على الباب خليها تسمع يمكن تتربى"، حيث علقت بن قنة بالقول : " المختصر المفيد في العام الجديد".

كما تفاعل آخرون على مع بن قنة ، حيث علق أحدهم : " كل عام وأنتِ وأحباؤك بألف ألف خير ودمت بخير وصحة وسعادة أستاذة ما أجملك وأنتِ سعيدة".

وسخر أحد المغردين قائلا : " 2020 تربية امها 2019 وجدتها 2018 ليس لنا إلا أن نودعهما بخير عسى أن يشفعا لنا عند ابنتهما 2020.. اللهم اجعل يومنا خير من امسنا واجعل غدنا خير منهما". جديد اب برس : Advertisements

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