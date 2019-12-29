شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" حذر من مشايخ ومسؤولين كبار في الدولة ... إمام المسجد النبوي صلاح البدير يخرج عن صمته بخطبة مزلزلة عن الانحلال في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تجاهروا بالمعاصي..

ولا تستحلو ما حرم الله تعالى..

ولا تغتروا بالنعماء والرخاء ..

ولا تستعينوا بالخطايا على العطايا .. أقصر خطبة في #المسجد_النبوي #يوم_الجمعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" حذر من مشايخ ومسؤولين كبار في الدولة ... إمام المسجد النبوي صلاح البدير يخرج عن صمته بخطبة مزلزلة عن الانحلال في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.