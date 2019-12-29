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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست بصواريخ إيران ولا الطائرات المسيرة...هذه الدولة الخليجية الثرية سوف تنقرض وتتعرض للدمار الشامل ويتم محوها من خارطة العالم

2019/12/29 الساعة 10:57 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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