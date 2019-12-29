شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيدة سعودية تستغيث بـ‘‘ولي العهد محمد بن سلمان’’.. لن تصدق كيف كانت نهايتها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فجرها أمر بالقبض على سيدة سعودية حامل، استغاثت بولي العهد محمد بن سلمان من الفساد المنتشر في أورقة مؤسسات الدولة بالقريات.

وانتشر قبل أيام فيديو لمجموعة نسوة محتجات أمام المركز الحضاري في محافظة القريات (شمال)، للمطالبة بالسماح لهن بمقابلة أميرة كانت تزور المركز.



وتقول المرأة التي أمر المحافظ القبض عليها، إنها تعيل 16 طفلا، وحامل بطفل، وأن الفساد استشرى في مؤسسات الدولة بالقريات.

وأشارت في الفيديو إلى وجود طبقة دنيا وهي المواطنين، ووسطى وهي الموظفين الذين يحولون دون وصول المواطنين إلى الطبقة الفاسدة العليا، في إشارة إلى المسؤولين خاصة في وزارة الصحة.



وتابعت مناشدة ولي العهد محمد بن سلمان: "نحن لنا عشر سنين نطالب بحقوقنا.. والجمعيات الخيرية يأكلون الزين، والفقراء لهم الشين".



وفي وقت لاحق، انتشر مقطع صوتي منسوب لذات المرأة، تقول فيه إن الأميرة وبعد وصول خبر الاحتجاج، سمحت لهن بالدخول وقابلتهن، ولفتت إلى أن محافظ القريات وجه أمرا بالقبض عليها، وتحويلها إلى النيابة العامة، وهو ما أثار سخط المواطنين.



وناشدت السيدة ولي العهد محمد بن سلمان، بالتدخل من أجل إلغاء قرار القبض عليها.

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اول شيء جاء ببالي اول ماشفت الفيديو المقوله اللي تنكتب عالجدران " صوت المرأه ثوره مش عوره" #نساء_القريات

pic.twitter.com/4SXMaFA8Zj — UmFahad (@Crimsoons) December 24, 2019

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