مقرب سابق من الحوثيين: هذا ما يتقاضاه يوميا مدير مكتب المشاط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات كشف الصحافي محمد عايش عن فساد مهمول لمحمد حامد، مدير مكتب مهدي المشاط.

Advertisements جاء ذلك في منشور دافع فيه عن النائب أحمد سيف حاشد الذي يتعرض لحملة غير مسبوقة على خلفية انتقاده للفساد داخل سلطة المليشيا. وكتب عايش: مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، يتقاضى باليوم الواحد حوالي مليوني ريال إيجار 45 سيارة يؤجرها (عبر شركةٍ باسم ابن عمه) لهيئة مياه الريف. وأضاف أن حامد يجني مئات الملايين من تأجير السيارات لهيئة الشؤون الإنسانية، الحكومية، التي يرأسها هو أيضاً

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