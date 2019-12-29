شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأعوش يوجه بمنع 3 شخصيات على علاقة باغتيال الحمادي من مغادرة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أصدر النائب العام، د. علي الأعوش، توجيهات تتعلق بقضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.

Advertisements وقالت مصادر خاصة إن الأعوش، رئيس اللجنة الرئاسية للتحقيق بحادثة اغتيال الجنرال الحمادي وجه بمنع ثلاثة شخصيات كبيرة في محافظة تعز من مغادرة البلاد. ولم تكشف المصادر عن هوية الشخصيات الثلاث لكنها رجحت وجود علاقة لها بعملية الاغتيال.

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