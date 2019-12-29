اخبار الخليج / اخبار اليمن

استشهاد مواطن برصاص قناصة الحوثي في المتينة جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطن برصاص قناصة الحوثي في المتينة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

استشهاد مواطن برصاص قناصة الحوثي في المتينة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استشهد مواطن برصاص قناصة مليشيات الحوثي في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

Advertisements

مصادر محلية في المتينة أفادت أن المواطن داوود محمد حسن استشهد برصاص قناصة المليشيات أمام منزله ظهر اليوم، عندما أطلقت المليشيات نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين بشكل هستيري.

 

وهرع مواطنون من سكان المنطقة إلى المكان لإسعاف المواطن ونقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة في الحال نتيجة إصابته برصاصة في الرأس.

 

وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي مطبق وهو ما سمح للحوثيين بالتمادي وارتكاب جرائم متواصلة منذ بدء الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد مواطن برصاص قناصة الحوثي في المتينة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا