استشهاد مواطن برصاص قناصة الحوثي في المتينة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

استشهد مواطن برصاص قناصة مليشيات الحوثي في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



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مصادر محلية في المتينة أفادت أن المواطن داوود محمد حسن استشهد برصاص قناصة المليشيات أمام منزله ظهر اليوم، عندما أطلقت المليشيات نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين بشكل هستيري.

وهرع مواطنون من سكان المنطقة إلى المكان لإسعاف المواطن ونقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة في الحال نتيجة إصابته برصاصة في الرأس.

وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي مطبق وهو ما سمح للحوثيين بالتمادي وارتكاب جرائم متواصلة منذ بدء الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018.