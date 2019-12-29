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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

الخليج 365 ـ صنعاء

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، كانون الأول 29، 2019.

 

صنعاء

 

الدولار الأمريكي

 

شراء: 577  ريال

 

بيع: 581 ريال

 

الريال السعودي

 

شراء: 152.2 ريال

 

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بيع: 152.8 ريال

 

 

 

عدن:

 

الدولار الأمريكي

 

شراء: 608 ريال

 

بيع: 612 ريال

 

الريال السعودي

 

شراء: 160  ريال

 

بيع: 160.3 ريال

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