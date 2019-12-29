تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، كانون الأول 29، 2019.
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 577 ريال
بيع: 581 ريال
الريال السعودي
شراء: 152.2 ريال
بيع: 152.8 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 608 ريال
بيع: 612 ريال
الريال السعودي
شراء: 160 ريال
بيع: 160.3 ريال
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