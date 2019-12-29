قناصة وأسلحة الحوثيين تستهدف منازل المواطنين في أحياء التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن الأحياء السكنية في مدينة التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المتوسطة والقناصة.



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وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من بينها سلاح عيار 14.5، وسلاح البيكا وسلاح الدوشكا عيار 12.7 صوب منازل المواطنين في الأحياء الجنوبية من مركز مدينة التحيتا.

وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة نحو المنازل في ذات المنطقة ولا تزال عمليات القنص والإستهداف مستمرة.