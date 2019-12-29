شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة القذف.. أسبابه وطرق علاجه بسهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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span style="font-size:20px;">يواجه الكثير من الرجال مشكلة سرعة القذف وهي إحدى المشكلات التي يمكن أن تهدد استقرار العلاقة بين أي زوجين. فهي تفسد على الرجل والمرأة الشعور بالمتعة الجنسية. ولكن علاج سرعة القذف ليس أمر صعبًا كما يعتقد البعض فهناك العديد من الحلول التي يمكن اللجوء إليها لضمان الاستمتاع أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. لهذا جمعنا اليوم كل المعلومات التي يمكن أن تكون بحاجة لها لعلاج سرعة القذف بطريقة طبيعية.

ما هو سرعة القذف؟

القذف المبكر أو سرعة القذف هي حالة تحدث للكثير من الرجال، وهو عبارة عن خروج المني ولكن في وقت غير صحيح لا يجب حدوثه سواء في بداية العلاقة الزوجية أو أثناء المداعبة وذلك قبل ممارسة العلاقة الجنسية دون الوصول إلى مرحلة النشوة مع الزوجة. وهي تعتبر إحدى المشاكل التي تفقد الزوجين الشعور بالمتعة أثناء العلاقة الحميمة.

أسباب سرعة القذف:

عوامل جسدية:

- وجود إضطراب في الغدة الدرقية.

- إضطراب في البروستاتا.

- خلل في هرمونات الجسم.

- وجود أمراض مثل القلب.

- العجز والضعف الجنسي أحد الأمور التي تسبب حدوث سرعة القذف.

- محاولة الرجال الوصول إلى مرحلة الإنتصاب بسرعة فتكون النتيجة حدوث قذف مبكر.

- التعود على ممارسة العادة السرية او الاستمناء أحد الأمور التي يمكن أن تسبب حدوث قذف مبكر.

عوامل نفسية:

- محاولة ممارسة العلاقة الجنسية بسرعة أحد الأشياء التي تؤدي إلى حدوث قذف مبكر. وذلك يحدث مع أغلب الأزواج الذين يتعاملون مع العلاقة الحميمة وكأنها روتين يجب القيام به فكل ما يشغل ذهنهم وقتها هو السرعة من أجل الانتهاء.

- وجود توتر أو مشاكل بين الرجل والمرأة أحد الأسباب وراء حدوث سرعة القذف.

- الضغط العصبي الذي يمكن أن يعاني منه أغلب الرجال سواء في العمل أو بالحياة بشكل عام يمكن أن يؤثر عليه فيتسبب بحدوث سرعة القذف.

- هناك بعض الرجال يشعرون بالتوتر أثناء ممارسة العلاقة الحميمة بسبب الخوف من أن يكون أدائه فاشل أمام الزوجة فيتسبب في حدوث سرعة القذف.

- قلة الخبرة وعدم معرفة الرجالة على كيفية التحكم يمكن أن يسبب مشكلة سرعة القذف.

علاج سرعة القذف:

إن كان السبب وراء سرعة القذف مشكلة عضوية لن يكون حلها إلا من خلال استشارة الطبيب المختص في علاج سرعة القذف. ولا أنصحك باللجوء إلى العقاقير الموجود في أغلب الصيدليات لأن الأمر مختلف لدى كل شخص فيمكن أن يكون السبب نفسي ليس أكثر لهذا يجب في البداية استشارة الطبيب لمعرفة سبب سرعة القذف.

علاج سرعة القذف بالأعشاب:

الكركديه:

يعتبر الكركديه أحد المشروبات الرائعة التي يمكن تناولها لعلاج سرعة القذف بطريقة طبيعية. وذلك لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي الجسم ويساعد في علاج سرعة القذف بطريقة سهلة، فليس على الرجال سوى الاهتمام بتناوله بشكل يومي.

الجنسنج:

يعتبر من الأعشاب الرائعة فله فوائد عدة فهو يساعد في زيادة الرغبة الجنسية سواء للرجال أو النساء. كما أنه يقوي عملية الانتصاب أثناء الممارسة العلاقة الجنسية التي يمكن أن تتسبب في مشكلة سرعة القذف.

الجرجير:

أحد أنواع الأعشاب الرائعة التي ينصحك بتناولها باستمرار من أجل علاج سرعة القذف. كما أنه يساعد في علاج الضعف الجنسي بطريقة طبيعية وسهلة من خلال الاهتمام بتناوله بشكل يومي مع الوجبات.

علاج سرعة القذف بالعسل:

يمكنك علاج سرعة القذف بالعسل وذلك بتناول مشروب الزنجبيل بالعسل الذي يساعد في تدفق الدم في العضو الذكري وبالتالي تأخير عملية القذف. لهذا اهتم بتناول هذا المشروب بشكل يومي لضمان الحصول على نتيجة سريعة لعلاج سرعة القذف بطريقة طبيعية كما أنه يساهم في علاج الضعف الجنسي للرجال.

أطعمة لعلاج سرعة القذف:

الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية أحد الطرق لعلاج سرعة القذف. حيث ينصحك بتناول أغلب الخضروات مثل البازلاء والسبانخ. كما يفضل الاعتناء بتناول الحبوب مثل القمح والحمص وفول الصويا. وتناول أغلب منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي.

أنشطة لعلاج سرعة القذف:

- ممارسة الرياضية أحد الأشياء الهامة التي تساعد في علاج سرعة القذف وذلك من خلال عمل تمارين تساعد على ذلك، مثل تمارين كيجل التي تساعدك في تقوية عضلات الحوض القدرة على التحكم في قذف المنى. وذلك من خلال النوم على لظهر ورفع منطقة الحوض والأرداف عن الأرض لمدة دقيقة مع الاعتناء بتكراره.

- الضغط على العضو الذكري أحد الأشياء التي يمكن أن تكون فعالة في عدم حدوث سرعة القذف فهي تساعد في تأخيره ليس أكثر. فليس عليك سوى الضغط على بداية القضيب في حالة الشعور بالرغبة أو اقترب القذف وذلك لعدة ثواني حتى يقل الشعور بالنشوة، ثم يمكنك الاستمرار مرة أخرى للقذف فيما بعد.

- استخدام أنواع الواقي الذكري المناسبة لمن يعانون من مشكلة سرعة القذف، فهي أحد الحلول الشهيرة التي يمكن اللجوء إليها إن كنت تحاول تجنب حدوث قذف مبكر. حيث يساعدك الواقي الذكري في تقليل الشعور بالإثارة أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

- العادة السرية أو الاستمناء أحد الطرق التي تساعد في تقليل حدوث سرعة القذف، فهو يحدث ولكن خلال مدة أطول حين يتم القيام بالاستمناء قبل ممارسة العلاقة الزوجية. حيث يمكنك القيام بذلك قبل ممارسة الجماع مع زوجتك بساعة على الأقل لضمان عدم حدوث قذف مبكر والاستمتاع بالجنس لفترة طويلة.