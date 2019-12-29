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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية حسناء وشجاعة تبهر كل شابات السعودية والخليج وتقوم بعمل شجاع لم يسبقها اليه اي يمنية او سعودية او خليجية في تاريخ المنطقة كلها ( شاهد فيديو وصور)

2019/12/29 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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