شكرا لبحثكم عن خبر هاني بن بريك يمتص غضب منتقديه بتغريدة مثيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك تخليه رسميا عن التيار السلفي الذي تزعمه لسنوات.

وقال بن بريك انه لم يعد يمثل اي تيار ديني في اقوى تحرك سياسي للرجل منذ سنوات.

وقال بن بريك انه بات يطمح لتشكيل دولة حديثة.

جاء حديث الرجل عقب عاصفة انتقادات تعرض لها عقب ظهوره في احتفال بفرنسا شاركت فيه راقصات.

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بن بريك اضاف بالقول:"‏بعد تحملي المسؤولية الوطنية ومكاني القيادي في العمل الوطني الجنوبي لا أحب أن ينعتني أحد بالسلفي، ولا أمثل السلفيين ولا أي تيار محسوب على الطوائف الدينية، فأنا لكل أبناء وطني وأمثل شعبي كله، ورجل يطمح لعودة وطنه وتحرره واستقلاله على أسس الدولة الحديثة أساسها العدل والحرية والنماء