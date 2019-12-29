شكرا لبحثكم عن خبر أسماء وصور ممثلي الانتقالي والشرعية في اللجنة السياسية المشتركة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسية في الرياض لـ«الأيام» أمس إن هناك مساعي لإنقاذ اتفاق الرياض المتعثر، حيث شكلت لجنة سياسية لتنفيذ الشقين الاقتصادي والسياسي بينما ترك المسار العسكري وهو الأهم جانباً.
اللجنة والتي سميت بـ "اللجنة السياسية" ستضم خمسة ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي وخمسة ممثلين عن الحكومة الشرعية وممثلَين عن التحالف العربي.
وعلمت «الأيام» أن الممثلين عن المجلس الانتقالي هم د. ناصر الخبجي، رئيساً للمجموعة، علي الكثيري، عدنان الكاف، عبد الرحمن شيخ، ويحيى غالب الشعيبي.. بينما سيمثل الشرعية في اللجنة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، الذي عينه الرئيس هادي مستشارًا له، بالإضافة إلى 4 هم: عبد الملك المخلافي، محمد العامري (عن حزب الرشاد)، محمد ناجي علاو، واللواء أحمد العقيلي.
أسماء ممثلي الانتقالي والشرعية في اللجنة السياسية المشتركة
يذكر أن اتفاق الرياض حدد فترات زمنية للبدء بتنفيذه تبدأ بعد التوقيع عليه، وتكتمل في غضون 90 يومًا، لكن ذلك لم يتم حتى الآن رغم مرور 54 يوماً من التوقيع حتى أمس ولم يتبق من الـ90 يوماً إلا 36 يوماً، أي يوم 2 فبراير القادم.
وبحسب مصادر متطابقة، يتوقع أن تبدأ اللجنة عملها الأسبوع القادم، لكن سياسيين يمنيين في الرياض أبدوا تشاؤمهم من إمكانية أن تحقق اللجنة شيئا خصوصاً، وأن الشق العسكري قد فشل الجميع في تنفيذه وهو بالأساس ما استدعى مشاورات الرياض والاتفاق الذي أفضت له.
ونقلت مصادر إعلامية أن اللجنة ستباشر عملها، مطلع الأسبوع المقبل، بتقديم أسماء المرشحين لمنصب محافظ عدن ومدير أمنها، والبدء بتنفيذ البند الذي يليه والمتضمن انسحاب القوات التي دخلت محافظات شبوة وأبين مؤخرًا، وهو أمر منوط بالشق العسكري وليس السياسي أو الاقتصادي.
وحول باقي بنود اتفاق الرياض قالت المصادر إن اللجنة تسير وفق تراتبية البنود دون القفز على أحد منها.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء وصور ممثلي الانتقالي والشرعية في اللجنة السياسية المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.