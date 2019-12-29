شكرا لبحثكم عن خبر تهديدات بإيقاف توريد عائدات ميناء الزيت للبنك المركزي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب مصدر عسكري في قيادة اللواء الأول دعم وإسناد، حكومة اليمن الشرعية بضرورة فتح رواتب الأفراد والضباط الجنوبيين في مؤسستي الجيش والأمن، وإصدار التوجيهات للجهات المعنية للعمل على سرعة صرفها، مؤكدا أنه وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب العسكريين الجنوبيين، فإن قيادة اللواء ستضطر إلى إيقاف توريد عائدات جمارك ميناء الزيت إلى البنك المركزي.

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المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول للحديث إلى وسائل الإعلام، أوضح أن الإجراء المتعلق بإيقاف توريد عائدات جمارك ميناء الزيت إلى البنك المركزي، يأتي تنفيذا لقرار اتخذته قيادة اللواء، ونأمل أن لا يتم التراجع عنه، وقال: "إن تلك العائدات وبحسب الأدلة والسندات المالية المتوفرة، تصل إلى المليارات بالريال اليمني، وستكفي لتغطية رواتب الجيش كله".

وأضاف المصدر: "نحن نعلم أنه وبسبب هذا الإجراء سيقف الكل ضدنا حتى الذين هم معنا، لكن أليس من الباطل أن تورد مليارات الريالات إلى البنك، ونحن نشاهد آباءنا من أفراد وضباط الجيش والأمن يموتون جوعا؟"، وتابع قائلا: "إنهم وبسبب المناكفات السياسية ومن أجل تحقيق مصالح شخصية، يقتلون جيشا بأكمله كان يهز الدنيا بقوته".