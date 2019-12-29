تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد.

الوحدة دولار أميركي اسعار الذهب عيار 24 $48.53 سعر الذهب عيار 22 $44.49 اسعار الذهب عيار 21 $42.47 Advertisements اسعار الذهب عيار 18 $36.40 سعر الذهب عيار 14 $28.31 سعر الذهب عيار 12 $24.27 اسعار أوقية الذهب $1,509 اسعار جنيه الذهب $339.72 اسعار كيلو الذهب $48,531

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