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عدن - ياسمين التهامي - "صور مرعبة" مفاجأة بشأن عمره الحقيقي ... ظهور ديناصور عملاق في هذه الدولة العربية
أعلنت جامعة مصرية عن اكتشاف حفرية لزاحف بحري عملاق من عصر الديناصورات يعتقد أن عمره أكثر من 70 مليون سنة.
واكتشف فريق بحثي بقيادة رئيس جامعة الوادي الجديد، أمس الخميس، الحفرية بمدينة الداخلة بالوادي الجديد.
جديد اب برس :
وأكد الفريق البحثي أن الحفرية كانت محفوظة بشكل جيد جدا، حيث أن 80% من الهيكل العظمي بها مكتمل وسليم، وربما يرجع تاريخها للعصر الطباشيري.
وترجع أهمية تلك الحفرية إلى أنها أول حفرية شبه كاملة يتم اكتشافها في مصر وإفريقيا لكائن زاحف بحري عملاق.
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